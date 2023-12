GIUGLIANO. E’ già da qualche settimana alla guida del commissariato di polizia di Giugliano il dottor Marcello Castello. Castello è arrivato nella terza città della Campania a seguito di una riorganizzazione generale nel corpo di polizia.

Marcello Castello nuovo dirigente commissariato di Giugliano

Il primo dirigente subentra ad Alfredo Carosella. Già una lunga carriera alle spalle, Castello, originario della Sicilia, è stato capo della Squadra mobile a Modena, a Salerno, Avellino. Tant’è che c’è chi lo definisce un “super poliziotto”. L’ultima esperienza professionale, prima di giungere a Giugliano, al commissariato di Portici-Ercolano.

Non appena è arrivato al commissariato di Giugliano-Villaricca ha previsto la presenza di falchi in città, in particolare per contrastare l’aumento di furti e rapine nel periodo natalizio.

Nei commissariati in cui è stato ha apportato un significativo contributo alle operazioni della Polizia di Stato, riuscendo a svolgere numerose indagini vista soprattutto la lunga esperienza nella Squadra mobile.