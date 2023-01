Circolava nudo a bordo di un’auto e provava ad adescare le ragazzine fuori agli istituti scolastici. I Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania hanno arrestato un 36enne di origini colombiane.

Giugliano, gira in auto nudo e adesca ragazzine fuori scuola: arrestato

Già lo scorso dicembre l’uomo era stato visto più volte aggirarsi nudo in macchina nei pressi di un istituto scolastico superiore di Giugliano ed i Carabinieri stavano indagando sul caso. Erano pochi gli elementi a disposizione dei Carabinieri, almeno fino a qualche giorno fa, quando una 17enne chiede loro aiuto. E’ il 12 gennaio e l’uomo è nudo nella sua auto, si avvicina alla minorenne: “Sali, vieni con me!”, ma la ragazza ovviamente non l’asseconda e impaurita fugge e denuncia il fatto ai militari.

Ieri mattina, l’ultimo episodio. All’uscita da scuola, la 17enne riconosce l’uomo. E’ nella stessa auto, e anche in questo caso è nudo. Con coraggio la liceale non si spaventa e chiama i Carabinieri. I militari subito raggiungono la ragazza che è lì ad aspettarli. A poca distanza, nella sua auto c’è il 36enne, i Carabinieri intervengono e lo arrestano. L’uomo, che era in auto con pantaloni e mutande abbassate, è in attesta di giudizio e risponderà dei reati di atti persecutori e atti osceni in luogo pubblico.