GIUGLIANO. “Un normale scambio d’opinioni”, derubrica così la pesante discussione avvenuta in giunta tra l’assessore Giuliana Di Fiore e Francesco Mallardo sul Puc, quest’ultimo. I due hanno avuto un forte scontro in una riunione di giunta sull’approvazione del Piano urbanistico comunale. Secondo Mallardo è necessario aprire una discussione con le forze politiche e non si può approvare un documento così importante senza un dibattito.

Tutto accade in un periodo delicato sopratutto per il sindaco dal punto di vista politico visto che ormai due mesi fa annunciò l’azzeramento di giunta che però non è ancora avvenuto e il rimpasto per il primo cittadino si sta dimostrando più complesso del previsto. Nel mentre ci sono state anche le dimissioni dell’assessore ai Lavori pubblici, Gaetano Coppola, che ha parlato di “ritardi e insufficienze”.