Giugliano. Dopo il grande successo dell’apertura del Garden di venerdì 2 giugno, torna il calendario di eventi di Liguori Café in via Antica Giardini a Giugliano. In programma sabato 10 giugno a partire dalle ore 19,00 il live show con la musica anni 80′ e 90′ del musicista Enzo Fortunato.