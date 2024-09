Sarà abbattuto l’edificio dell’ex cinema Smeraldo di Giugliano. La proprietà ha già presentato la documentazione al Comune per dare nuova vita al palazzo di via Palumbo e provvedere poi alla ricostruzione.

Giugliano, l’ex cinema sarà abbattuto

Il nuovo edificio, progettato dagli architetti Giuseppe D’Ausilio e Bartolomeo Iodice, sarà costituito da 20 appartamenti, tra uffici, abitazioni e b&b ma sarà meno invadente dell’attuale. Dai sette piani esistente si passerà a 4, l’altezza infatti scenderà da 23 a 17 metri e ci sarà maggiore spazio tra l’ex Smeraldo e gli edifici adiacenti. Una riduzione in chiave Green. L’edificio, infatti, non solo avrà una facciata arricchita da aree verdi ma avrà un tetto giardino con pannelli solari così da adeguare gli impianti alle energie rinnovabili attuali. Insomma si tratterà di una sorta di bosco verticale in salsa giuglianese. I locali che affacceranno su strada saranno due, di cui uno dovrebbe, nelle intenzioni della proprietà, essere adibito a ludoteca. Insomma, nei prossimi anni, tempi permettendo sul fronte burocratico amministrativo, dovrebbe arrivare la svolta per il palazzo abbandonato dal terremoto dell’80.

Dopo il crollo del solaio di qualche settimana fa, il Comune ha intimato ai proprietari di mettere in sicurezza l’edificio. Già nei prossimi giorni si vedranno dunque mezzi e operai a lavoro ma non saranno ancora i lavori per ricostruire l’ex Smeraldo.