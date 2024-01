Mercatini, animazione per i più piccoli, laboratori creativi: hanno atteso così l’arrivo della Befana i bambini a Giugliano. Proseguono le iniziative previste dal cartellone di eventi per le festività natalizie stilato dall’amministrazione comunale, e ieri la giornata è stata dedicata soprattutto ai bambini. In villa comunale, trasformata per l’occasione in un villaggio per i più piccoli, oltre ai mercatini, i bambini hanno potuto trascorrere qualche ora di divertimento e spensieratezza di questi ultimi giorni di festa. Tra le varie attrazioni previste che hanno entusiasmato i più piccoli lo spettacolo del giocoliere.

L’iniziativa si sarebbe dovuta replicare anche oggi, giorno dell’Epifania, ma a causa dell’allerta meteo prevista dalla protezione civile è rinviata. Nel pomeriggio però torna uno degli appuntamenti del Natale a Giugliano, il concerto dell’Epifania dell’Accademia Liliarum. Dopo 4 anni di stop, i coristi torneranno a esibirsi nel convento francescano.