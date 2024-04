Fermare la fuoriuscita di liquami e mitigare il rischio allagamenti sulla fascia costiera di Giugliano. Da circa un mese prosegue l’intervento finanziato dalla Regione Campania dopo la rottura del collettore in via Madonna del Pantano. Oggi sul posto c’è stato un sopralluogo col sindaco Nicola Pirozzi, i consiglieri delle commissione ambiente Stefano Palma, Luigi Guarino e Stefano Ricciardiello, l’ingegnere Domenico D’Alterio, responsabile comunale per la manutenzione fognaria e idrica, rappresentati della regione e della società Suez-Pizzarotti.

A ridosso del depuratore di Cuma sono state già rimosse oltre 240 tonnellate tra rifiuti e detriti che giungono da canali che attraversano diversi comuni, come il collettore San Rocco. Al momento un intervento di manutenzione straordinaria in vista di un progetto più ampio di raddoppio. Una vicenda complessa ma resta alta l’attenzione dEll’amministrazione comunale.

VIDEO: