Un cancello lasciato aperto, quel tanto che basta per scatenare l’ira violenta di un uomo e di suo figlio. A colpi di spranga hanno colpito il loro vicino di casa, un 55enne, “reo” di non aver chiuso uno dei punti di accesso al condominio. I fatti sono avvenuti a Giugliano, in vico Simeoni, una traversa di via Camposcino.

Giugliano, lascia cancello aperto e scoppia rissa nel condominio a colpi di spranga

Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano. Al loro arrivo, hanno trovato un bastone di legno e due spranghe di ferro sporche di sangue, utilizzate durante la rissa.

Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio di 67 e 20 anni avrebbero richiamato il 55enne, mentre erano sul pianerottolo di casa, perché si sarebbe dimenticato di chiudere il cancello posto all’ingresso del palazzo in cui risiedono. Dal rimprovero si è passati rapidamente agli insulti e poi alla violenza fisica. Calci, pugni e colpi di spranga. I tre sono stati bloccati dai militari dell’Arma, medicati e accompagnati in ospedale. Sono stati denunciati per rissa aggravata.