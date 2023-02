L’uomo che picchia selvaggiamente un uomo dopo averlo accolto in casa è un pregiudicato di Giugliano. Avrebbe aggredito alle spalle la vittima per questioni legati a un debito insoluto. E’ quanto apprende Teleclubitalia in merito al filmato che lo stesso aggressore ha realizzato e ha diffuso sui social.

Giugliano, la verità sull’aggressione in casa: picchiato per un debito

In un primo momento si pensava a un caso di estorsione. Si tratta, invece, di un pagamento che il giovane apparso in video reclama nei confronti della vittima. Lo fa entrare nel suo appartamento e lo picchia, posizionando un telefono cellulare sul tavolo che riprende la scena dell’aggressione. Una “lezione” con cui dare dimostrazione di forza e trasmettere un avvertimento agli altri sfruttando i canali social.

“Sono andato a casa del padre per riscuotere il pagamento di una riparazione che ho eseguito su un pc. Un lavoro che avevo svolto un mese fa”, spiega la vittima al giornalista Pino Grazioli in un audio che è stato poi diffuso dal deputato Borrelli.

“Quando gli riparai il pc, il padre dell’aggressore mi chiese di passare un paio di settimane dopo per saldare il pagamento, alla fine è passato un mese”.

La vittima prova a mettersi in contatto con il cliente, il quale gli dà appuntamento a casa sua. “Sono andato lì, verso le 2 del pomeriggio. Ho trovato i soldi davanti al davanzale – 50 euro – e sono stato aggredito alle spalle. Poi sono andato via, avevo contatto i parenti suoi e poi non l’ho più visto”, spiega ancora la vittima.

L’aggressore sarebbe un pregiudicato agli arresti domiciliari. Per il regime detentivo a cui è sottoposto non potrebbe accogliere nessuno in casa senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Sul caso – di cui si è occupato anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli – sono in corso delle indagini. Non è la prima volta che la violenza viene documentata e poi usata via web per mortificare pubblicamente qualcuno. Pochi giorni fa ad essere vittima dell’umiliazione social un giovane papà di Ercolano picchiato a Marano da due donne, tra cui l’ex moglie.