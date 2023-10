A Varcaturo è stata ritrovata una tomba di età ellenistica. Per capirci, più vecchia di Pompei. Una scoperta sensazionale per lo stato di conservazione degli affreschi. La Tomba del Cerbero. L’abbiamo chiamata cosi.

Di fronte a questa scoperta, abbiamo due strade: piangerci addosso per tutto il male che è stato fatto alla nostra terra e maledire i palazzinari e gli speculatori. Oppure smetterla di guardare al nostro orrido passato (e presente) e voltarci verso il futuro.

C’è solo bisogno di un mezzo che porti le persone a Napoli. Fatto quello, con un po’ di fermate in giro per il litorale il gioco è fatto.

Gli alberghi ad ore potrebbe divenire alberghi per turisti. Le pinete possono ospitare nuovi campeggi. Il Magic World può essere, con i giusti investimenti, il nostro Acqua Fan.

Voi vi immaginate le potenzialità di un posto che la mattina ti permette di andare in spiaggia e la sera divertirti per i vicoli di Napoli. Mangiare pizza e mozzarella in riva al mare, e poi tuffarsi nelle bellezze della città?

Sarebbe preso d’assalto da giovani di tutto il mondo. Altro che Rimini e Riccione. A Varcaturo già arrivano decine turisti, potrebbero essere migliaia.

Può essere una rivoluzione. Una vera rivoluzione. A Napoli la Sanità e i Quartieri hanno cambiato il loro destino trasformando i bassi in B&B.

Perché Licola, Varcaturo e Lago Patria non possono essere la spiaggia per i turisti di Napoli?