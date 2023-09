GIUGLIANO. E’ stato richiesta dalla minoranza consiliare la revisione del piano di sosta a pagamento a Giugliano. Queste le proposte dell’opposizione: riduzione strisce blu in favore di nuovi e maggiori stalli bianchi, riduzione delle strisce blu in favore di stalli per abbonamento, riduzione strisce blu in favore di stalli rosa, riduzione strisce blu in favore degli stalli carico e scarico merci, l’istituzione di una no tax area (zone non soggette al pagamento del grattino) nei pressi dei luoghi di culto, cultura e studio.

La richiesta non è passata ma è stata votata la proposta della maggioranza di istituire un tavolo con maggioranza e minoranza per discutere di eventuali correttivi.