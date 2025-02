Giugliano, la comunità partecipa ai funerali del Dtt. Palma: “Uomo e professionista stimato”

Tutta la comunità giuglianese presente nella chiesa di San marco a Giugliano per dare l’ultimo saluto al dottor Giuseppe Palma, per tutti Peppino nel giorno dei suoi funerali. Tutti lo ricordano con affetto e stima, uomo e professionista che ha dato tanto alla città. Lo stimato medico si è spento all’età di 99 anni, tra meno di un mese ne avrebbe compiuti 100, era prevista una grande festa. Nonostante la veneranda età, il dottore ha regolarmente lavorato fino a pochi anni fa offrendo assistenza il più delle volte senza compenso. Solo poco tempo addietro il dottore aveva scritto una lettera, letta in chiesa. Negli anni scorsi la redazione di Teleclubitalia gli conferì la mela d’oro alla carriera nell’ambito dei TeleclubitaliaAwards come massimo riconoscimento per la sua attività professionale e la sua presenza costante sul territorio giuglianese.