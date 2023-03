In questi giorni a Napoli si è molto parlato della chiusura del cinema Metropolitan. Il multisala nel salotto bene della città. Il comune sta pensando di varare una norma per proteggere le strutture cinematografiche e il Ministro San Giuliano è intervenuto sull’argomento. La vicenda è divenuta un caso.

Siamo contro la chiusura dei cinema. Salvarli è cosa buona e giusta. Il tutto però visto da Giugliano assume dei contorni diversi.

Qui un cinema non c’è da quarant’anni. Quelli che c’erano sono chiusi, uno di proprietà comunale e un altro privato sono abbandonati da tempo. Le rassegne che si facevano a piazza Gramsci non sono più state realizzate.

Abbiamo insomma una media di cinema per abitante pari a zero. Perciò mentre passava al nostro telegiornale la notizia dell’indignazione per la chiusura del Metropolitan, non ho potuto non pensare al perché non ci si indigna mai per quello che succede a Giugliano ed in tutta l’area Nord. Qui di spazi per la cultura c’è assoluto bisogno. Non ci sono, mancano. C’è solo una sala a Varcaturo, il Teatro il Principe.

Per questo, con rispetto, chiediamo al Ministro San Giuliano di rivolgere il suo sguardo (ed i fondi) anche sulle periferie ed in particolare sulla città più grande d’Italia senza un cinema, Giugliano.