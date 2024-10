Quattro mesi di agonia e poi il tragico epilogo. Oggi l’ultimo saluto a Francesca Coletta, Franchina, la zia di Giugliano, la 65enne aggredita per una rapina, strattonata, spinta e fatta finire a terra causandole fratture e traumi tali da causare la morte.

Giugliano: la città dà l’ultimo saluto a Franchina, la 65enne aggredita durante uno scippo

L’omelia è stato officiata da don Leonardo Bruni presso la chiesa di San Marco, in via Camposcino, a Giugliano. Per mesi Franchina ha lottato per la vita. Ancora prima della terribile aggressione aveva sconfitto una malattia dalla quale ne era venuta fuori, con il suo conosciuto sorriso, come ha detto anche il parroco durante l’omelia, “sempre pronto ad illuminare gli altri”.

Ricordata con grande affetto, dalla famiglia e dal nipote che non si dà pace per quanto accaduto. Ora si attende che le forze dell’ordine facciano chiarezza sulla dinamica: finora c’è un arresto, ma si cerca ancora il complice.