Giugliano, istituto Kindergarten: tutto pronto per l’open day

Giugliano. Avrà luogo sabato 17 gennaio in via Roma a Giugliano, l’open day dell’istituto Kindergarten. Porte aperte dalle 9,30 alle 12,30 per scoprire le attività, i progetti, la didattica e i laboratori della storica scuola giuglianese, presente sul territorio da più di 50 anni, in vista della campagna di iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027

Una scuola che cura nel dettaglio il piano dell’offerta formativa grazie all’esperienza degli insegnanti e che oltre alla classica didattica tradizionale fonde con metodi all’avanguardia attività laboratoriali che stimolano la creatività e la fantasia degli alunni. Tra i vari progetti troviamo corso di lingua inglese con insegnante madrelingua, progetti musicali e teatrali, danza e sport come il taekwondo, pon e potenziamento stem.