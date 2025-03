Revocata la concessione del centro sportivo Anthares di via Campopannone a Giugliano. La notizia era già nell’aria da giorni ma adesso arriva l’ufficialità con un decreto del dirigente Domenico D’Alterio. Si chiude così una lunga e spinosa vicenda che, tra abusi edilizi e inchieste giudiziarie, andava avanti da anni.

Giugliano, irregolarità e abusi: revocata la concessione del centro Anthares

Il concessionario è la società “La Rinascita” di Casalnuovo. Già nel 2022 fu accertata la costruzione di due campi di padel abusivi. Successivi sopralluoghi della Polizia Municipale avevano accertato altre irregolarità. Ad aggravare la situazione anche l’apertura di un’inchiesta giudiziaria su un presunto caso di estorsione che il concessionario aveva denunciato ai suoi danni: la richiesta di una tangente da trentamila euro per sanare le anomalie riscontrate. Il fascicolo d’indagine vede iscritti nel registro degli indagati l’ex dirigente Giuseppe De Rosa, l’ex consigliere comunale Paolo Liccardo e un avvocato che avrebbe svolto il ruolo di intermediario.

Da parte del Comune era già stata avviata una procedura di revoca nel gennaio del 2025 durante le ultime settimane di vita dell’amministrazione Pirozzi. Adesso arriva la parola fine: “La Rinascita” – che aveva per contratto una concessione di nove anni – dovrà lasciare il centro sportivo e provvedere a proprie spese alla rimozione degli abusi edilizi entro la metà del prossimo mese di aprile. Un duro colpo anche per i giuglianesi e gli sportivi che da tempo usavano la struttura come punto di riferimento per le proprie attività ricreative.