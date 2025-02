Giugliano, ipotesi dimissioni. Fratelli d’Italia: “Mentre il Comune affonda c’è chi scappa e chi è alla deriva”

“Quanta fretta, ma dove corri? Cantava una vecchia canzone. E la risposta sembra essere: da nessuna parte. Il sindaco Pirozzi minaccia di dimettersi, ma poi ci ripensa. Tra calcoli elettorali e tentativi di salvare la propria reputazione, è ancora poco chiaro quale strada intenda percorrere. Di certo, non quella della responsabilità. Dimettersi sarebbe stata una decisione da prendere mesi fa, quando le quattro inchieste giudiziarie hanno travolto il nostro Comune, generando caos e incertezza.

Oggi, mentre l’inchiesta legata alla politica e alla camorra scuote l’opinione pubblica, è fondamentale ricordare che permangono interrogativi pesanti:

L’inchiesta Anthares e lo scandalo sui rimborsi delle commissioni consiliari.

Il caso Teknoservice, che nel filone di Giugliano coinvolge ben 25 persone.

Il Giro d’Italia, una vicenda che continua a lasciare molte ombre.

Nel frattempo, qualcuno di fiducia abbandona davvero la nave, insieme a numerosi assessori e membri della Polizia Municipale. La segretaria comunale, già ex, Dott.ssa Teresa Di Palma, lascia Giugliano per assumere il ruolo di segretaria generale a Pozzuoli. Un addio che non ha fatto rumore sui media, ma che pesa e riflette lo stato attuale del nostro Comune. Quanta fretta, ma dove corri? Chi lo sa!”.

Comunicato stampa