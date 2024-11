Giugliano, Iodice scrive a Manfredi: “La terza città della Campania merita di più”

La carenza di fondi e personale nei Comuni italiani sta diventando sempre più preoccupante. A Giugliano, città di 130mila abitanti e seconda per estensione in Campania, le risorse disponibili sono appena un quarto di quelle necessarie. A denunciare la situazione è una lettera indirizzata al sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, che nei giorni scorsi ha ribadito un deciso “no” al blocco del turnover, al taglio delle spese correnti e alle limitazioni per i piccoli Comuni. L’intervento di Manfredi è avvenuto durante un incontro del direttivo Anci, dedicato alla manovra di Bilancio dal punto di vista degli enti locali.

A firmare la lettera è Antonio Iodice, ex presidente locale del Pd, già europarlamentare e deputato, che ha espresso il proprio sostegno alla linea di Manfredi e ha lanciato un appello alla politica locale. “Da anni mi batto nell’esortare sindaci e parlamentari, in particolare del centrosinistra, ad assumere il problema tra le priorità. Senza il minimo esito,” ha scritto Iodice.