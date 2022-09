GIUGLIANO. Investe una donna sulle strisce pedonali trascinandola per diversi metri e poi si dà alla fuga ma grazie alle ricerche della polizia municipale viene immediatamente scovato il pirata della strada.

Donna investita a Giugliano: vigili rintracciano pirata della strada

E’ accaduto ieri pomeriggio a Giugliano centro. Erano circa le 18 quando, nella centralissima piazza Matteotti, una donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. E’ proprio in quell’istante che un’auto, in direzione piazza San Nicola, travolge la donna di 64 anni, trascinandola per diversi metri e poi, piuttosto che prestare soccorso, si dà alla fuga.

Immediatamente i presenti hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale, guidati dal capitano Salvatore Borgese, che hanno avviato le indagini e le ricerche per risalire al pirata della strada. La donna viene trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Giuliano di Giugliano dove è in rianimazione. La 64enne è ucraina, rifugiata di guerra.

In poche ore però i vigili sono riusciti a rintracciare il balordo che si era dato alla fuga: si tratta di un 35enne di Giugliano che ora dovrà rispondere di omissione di soccorso.