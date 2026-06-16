“Giugliano Insieme Fest”, il centro si accende con “La serata delle stelle”

Giugliano. Le associazioni di categoria Confcommercio Giugliano, AICAST, ALCA e AICG, con il Patrocinio Morale del Comune di Giugliano in Campania, annunciano con soddisfazione la nascita di una collaborazione concreta e condivisa finalizzata alla valorizzazione del commercio locale, del centro storico e della vita cittadina.

Sabato 20 giugno 2026, dalle ore 17:30 alle ore 21:00, prenderà vita “Giugliano Insieme Fest – La Serata delle Stelle”, una manifestazione dedicata alle famiglie, ai bambini e a tutti i cittadini che desiderano vivere il centro cittadino come luogo di incontro, cultura, sport e aggregazione.

L’evento, patrocinato moralmente dal Comune di Giugliano in Campania, nasce dalla volontà delle associazioni promotrici di contribuire attivamente alla valorizzazione del territorio e al sostegno delle attività commerciali, favorendo la partecipazione della comunità e la riscoperta degli spazi urbani come luoghi di socialità e condivisione.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno:

Basket e animazione

Spettacolo dei burattini

Esibizioni di Taekwondo

Flash mob nelle strade del centro

Musica e intrattenimento

Installazioni artistiche

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra associazioni di categoria, attività economiche, associazioni culturali, realtà sportive e istituzioni, con l’obiettivo comune di promuovere un’immagine positiva, dinamica e partecipata della città di Giugliano.

Le associazioni promotrici invitano cittadini, famiglie e commercianti a partecipare numerosi per contribuire insieme alla riuscita di una giornata che vuole essere una vera festa della città e del commercio locale.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la ZTL nelle aree interessate dall’evento.

Confcommercio Giugliano

AICAST

ALCA

AICG

Con il Patrocinio Morale del Comune di Giugliano in Campania

Giugliano in Campania, giugno 2026

Comunicato Stampa