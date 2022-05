GIUGLIANO. Il giovedì in particolare, ma anche negli altri giorni della settimana, via Pigna è un inferno di traffico. Decine di auto che restano imbottigliate a lungo in via Pigna a Giugliano.

Il giovedì la situazione degenera a causa della concomitanza con il mercato settimanale ma anche gli altri giorni tra la presenza della scuola, di numerose attività commerciali, una chiesa la zona è crocevia di centinaia di auto.

Caos traffico a Casacelle

Oggi sui social è apparso un post proprio di un cittadino che lamenta la difficoltà che riscontra in zona quotidianamente. “Questo è quello che succede tutti i giorni specie il giovedì – scrive l’utente – tanto traffico senza i vigili alla rotonda, trovando tanta difficoltà per accompagnare i bimbi a scuola, suggerisco al Sindaco di aprire la strada adiacente alla chiesa San Massimiliano Kolbe che arriva alle spalle delle scuole così si defluisce meglio il traffico”.

A seguire numerosi commenti: “È una vergogna si passa il tempo in mezzo al traffico tutti i santi giorni, dove basterebbe semplicemente aprire qualche sbocco dove prima c’erano ma che ovviamente con grande intelligenza hanno provveduto a chiudere”. “Ma ormai e diventato un problema di tutti i giorni il giovedì un po in più però e un dilemma ogni giorno non se ne può più” scrive un altro utente.

“I vigili nn dico tutti i giorni, ma almeno quando c’è il mercato il sindaco potrebbe mandarli perché se propri dovremmo dirla tutta nn è normale che non ci sono vigili in un mercato che c’è tanta gente ma la casa più assurda è che tutti sanno che lì ci sono i parcheggiatori abusivi e nessuno fa niente” ribatte un’altra cittadina.