Giugliano, incontro con Catello Maresca alla scuola Basile: “Per legalità serve segnale anche dalla politica”

Giugliano. La scuola per la legalità. Un ciclo di incontri promosso dalla scuole media Basile di Giugliano, guidata dal dirigente Giovanni Rispo, in questo mese di marzo. E stamattina i ragazzi delle classi terze hanno potuto dialogare col magistrato anticamorra Catello Maresca.

Un dibattito molto partecipato: dal racconto della cattura del boss dei Casalesi Michele Zagaria, a figure importanti per la legalità come Giancarlo Siani e don Peppino Diana. Un messaggio forte poi contro i modelli sbagliati. Maresca ha poi commentato anche la situazione giuglianese, con la città verso il voto travolta dalle inchiesta e dal rischio scioglimento: “Liste pulite? Dobbiamo riportare la questione morale. Qualcuno deve fare un passo indietro e serve volti nuovi per il bene della collettività”.

