Dramma a Licola, in via San Nullo. Un uomo di 40 anni è stato investito e ucciso da un tir questa mattina, poco dopo le 8. Il traffico lungo l’asse viario che conduce alla rotonda di Maradona è andato in tilt.

Dramma a Licola, 40enne investito e ucciso da un tir: indagini della Municipale

A perdere la vita un immigrato che, per ragioni da accertare, avrebbe dato in escandescenze e si sarebbe lanciato volontariamente a piedi in direzione del mezzo pesante. Il camionista non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto.

I sanitari del 118, giunti sul posto, ne hanno constatato il decesso. Sul luogo della tragedia è giunta la polizia municipale di Giugliano che indaga sulla dinamica per accertare eventuali responsabilità.

Il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia è andato in tilt. La salma della vittima è stata sequestrata e trasferita al Centro di Medicina Legale di Napoli per l’autopsia, così come disposto dal pubblico ministero di turno. L’autista del mezzo pesante è stato invece trasferito in ospedale per le cure del caso.