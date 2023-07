Giugliano. Taglio del nastro questa mattina a Licola mare per la prima spiaggia libera attrezzata del Comune di Giugliano. Lo spazio antistante piazza Cristoforo Colombo è stato infatti allestito di tutti i servizi per accogliere i disabili (col supporto di un’associazione specializzata) ma non solo. La spiaggia sarà infatti a costo zero anche per altre persone.

Nessun esborso nemmeno per le casse comunali grazie al finanziamento regionale ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Pirozzi. Un progetto seguito in particolare dal consigliere Stefano Palma, presidente dalla quarta commissione consiliare. Per prenotarsi si può compilare il modulo seguendo le istruzione sul sito web del Comune oppure scrivere su whatsapp al numero 3509707841. I cittadini prenotati (ed i loro accompagnatori) avranno a disposizione il trasporto sia per l’andata che per il ritorno e tutta l’assistenza necessaria in spiaggia con i relativi servizi. Circa 50 le postazione a disposizione con ombrelloni e lettini.

All’inaugurazione, insieme a consiglieri ed esponenti della giunta Pirozzi, presente anche la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone e rappresentanti della Cgil. Dopo il taglio del nastro, la benedizione di don Peppino Cartesio. “Questo è solo il primo passo per il rilancio del nostro litorale – ha sottolineato il primo cittadino – perché abbiamo già in cantiere altri progetti con importanti finanziamenti per via del mare, ex lido Nato, piazza Cristoforo Colombo e la pineta di Licola”.

VIDEO: