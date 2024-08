Giugliano, in lutto il mondo del clubbing: muore Massimo D’Agostino

E’ stato uno dei pionieri del clubbing campano, il giuglianese Massimo D’Agostino, morto, da come si apprende da un post social del fratello, dopo 11 anni di lotta contro una patologia tumorale. Muore così uno degli uomini che ha portato l’house music partendo da uno dei locali più importanti del panorama dance, nato proprio nell’area nord: Il the Cube.

Assieme a Claudio Coccoluto, Massimo aveva progettato la discoteca che ha fatto storia. In una intervista all’indomani della scomparsa del dj italiano, raccontò ai nostri microfoni proprio l’incontro con Coccoluto e la genesi del club.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, Massimo era molto conosciuto e stimato, non solo a Giugliano di dove sono le sue origini. Con Massimo va via un pezzo di storia, quella storia che ha segnato generazioni.

Raffaele invece scrive: “Il tempo trascorso a chiacchierare con te non è stato mai banale: tempo di un qualità eccelsa come la tua capacità di saper argomentare su tutto! Avevi una memoria e una mente incredibile, capace di ricordare anche il minimo dettaglio e non ti sfuggiva nulla! Il padre eterno ha voluto privarci di una mente privilegiata: che lo accolga con rispetto!”.

Tanti i messaggi apparsi sui social. “proprio quando avevo smesso di crederci. Ora te ne vai e lasci un grande vuoto”, scrive Rosa.