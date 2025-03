Giugliano, “Il vento della memoria semina giustizia”: la scuola Cante contro le mafie

Giugliano. Il 18 marzo 2025 la Scuola Media Cante di Giugliano in Campania ha ospitato la manifestazione “Il vento della memoria semina giustizia”, un’importante iniziativa contro le mafie, realizzata in collaborazione con l’Associazione Libera. L’evento è stato organizzato dalla prof.ssa Maria Romanò, referente del team legalità dell’istituto, e ha coinvolto attivamente studenti e docenti in un momento di riflessione e impegno civile.

Presenti alla manifestazione anche Francesca Capuano, referente del Presidio di Libera di Giugliano, e Mariano Di Palma, referente regionale dell’associazione fondata da don Luigi Ciotti. Durante l’incontro è stata scoperta una targa commemorativa, donata dal dirigente scolastico Paolo Iandolo, in memoria di Attilio Romanò, vittima innocente della camorra. Alla cerimonia ha partecipato anche il fratello di Dario Scherillo , anch’egli vittima innocente di criminalità organizzata. Un momento toccante, che ha unito memoria e impegno, lasciando nei cuori degli studenti un seme di giustizia destinato a crescere.

