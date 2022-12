Giugliano. La pizzeria “Il Valentino” compie 60 anni. L’attività commerciale di piazza Matteotti, in pieno centro storico, è tra le più antiche presenti in città e lo scorso 25 novembre ha festeggiato l’importante traguardo.

Giugliano, Il Valentino compie 60 anni: è tra le pizzerie più antiche della città

Considerata una vera e propria “istituzione” nella Terza città della Campania, Il Valentino è tra i primi ad avere importato la pizza napoletana a Giugliano e resta tutt’oggi un punto di riferimento per tantissime famiglie giuglianesi e non solo. Dal 1979 ad oggi, la pizzeria ha deliziato i palati di migliaia di persone, anche provenenti da comuni limitrofi, garantendo sempre prodotti di qualità e accogliendo i clienti in un clima di famiglia.

E non è affatto un’esagerazione affermare che in ogni giuglianese ci sia almeno un ricordo legato alla pizzeria, come momenti di festa o di serate trascorse in compagnia della propria famiglia o di amici. Pizze sapientemente preparate, selezione nei prodotti, cortesia e gentilezza dei titolari e dei dipendenti verso chi siede al tavolo per assaporare i piatti tipici: questi i segreti che hanno assicurato alla pizzeria fortuna e longevità. Lo scorso 25 novembre il locale di piazza Matteotti ha spento le candeline per i 60 anni di attività, un traguardo eccezionale riconosciuto anche da tanti clienti affezionati che sui social hanno espresso il loro augurio ai gestori de Il Valentino.

(Credit foto: Francesco Taglialatela Scafati)