Giugliano, Sweet Chocolate: il torrone tra innovazione e tradizione

Giugliano. Con l’arrivo dei primi freddi, la voglia di dolcezza si fa sentire e la tradizione del torrone torna a conquistare la tavola. Ma chi ha detto che la ricetta debba rimanere sempre la stessa? Siamo stati da Sweet Chocolate in via San Vito a Giugliano, il regno goloso guidato dalla talentuosa pastry chef Maria De Vito, per scoprire quali novità ci riserva questa stagione. Accanto ai grandi classici immancabili — dal torrone morbido alle nocciole a quello fondente e mandorlato —, l’esperienza artigianale di Maria De Vito ha saputo regalare un vero e proprio twist creativo alla produzione di quest’anno.

Le novità di quest’anno della pastry chef Maria De Vito

Le protagoniste assolute delle nuove creazioni sono due varianti inedite capaci di sorprendere al primo assaggio: il torrone al gusto pastiera e quello al pop corn Il primo è una raffinata omaggio ai profumi della tradizione campana, dove il grano candito, l’aroma d’arancio e la ricotta si fondono nel cioccolato per rievocare il dessert pasquale in una veste del tutto nuova. Il secondo è un’esplosione contemporanea e giocosa, che gioca sul contrasto irresistibile tra il dolce della copertura e il tocco salato e croccante dei pop corn. Un viaggio tra identità e innovazione: Sweet Chocolate dimostra che anche un grande classico può rinascere ogni anno.