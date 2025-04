Giugliano, il ragazzo pestato in via Roma è un 27enne di colore: non si esclude raid razzista

Nuovi dettagli emergono sulla violenta rissa avvenuta sabato notte in via Roma, nel centro storico di Giugliano. Come apprende Teleclubitalia, la vittima del brutale pestaggio sarebbe un ragazzo extracomunitario di 27 anni, aggredito da un branco di giovani. Il ragazzo ha riportato la frattura di un braccio.

Al momento non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione, non si sa cosa sia accaduto negli attimi precedenti il raid o se si sia trattato di un pestaggio a sfondo razziale. Ma le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso le fasi del raid, fornendo dettagli utili all’identificazione dei responsabili. Le immagini sono ora al vaglio della polizia, che sta conducendo le indagini e invita eventuali testimoni a farsi avanti.

L’episodio si inserisce in un preoccupante contesto di escalation di violenza che da settimane sta interessando il centro storico di Giugliano, dove si registrano sempre più spesso risse, aggressioni e atti di vandalismo, spesso messi in atto da giovanissimi. Un fenomeno che allarma residenti e commercianti, sempre più preoccupati per la sicurezza nelle ore serali dato che anche la zona rossa non ha cambiato lo stato delle cose.