E’ il piano dell’assessore all’urbanistica del Comune di Giugliano Roberto Gerundo per il litorale giuglianese. Gerundo, ospite di Campania Oggi, trasmissione di approfondimento di Teleclubitalia in onda dal lunedì al venerdì alle 13, ha avuto un incontro con i balneari per approntare un piano spiagge che preveda la riqualificazione di Licola e l’abbattimento dei muri degli stabilimenti.

Gerundo sta seguendo la vicenda Puc, uno dei nodi più complessi per il sindaco Pirozzi e ha detto di volerlo varare per giugno per evitare il commissariamento.

Per quanto riguarda i condoni ha spiegato di voler implementare la task force per evadere all’incirca 500 richieste l’anno.

Infine sulla questione Imu sulle aree edificabili, Gerundo in diretta ha spiegato di aver rivisto alcuni dettagli della delibera ma i pagamenti retroattivi sono obbligatori per non incorrere in un danno erariale.