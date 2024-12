Sono a dir poco critiche le condizioni del palazzetto dello sport Palatecfi di Giugliano. Infiltrazioni nel tetto, secchi sul campo da gioco, bagni inutilizzabili, assenza di riscaldamento. Una condizione che va avanti da tempo e che costringe bambini, ragazzi ad allenarsi in una struttura al limite del fatiscente.

Giugliano, il Palatecfi in condizioni critiche. Ma Pirozzi annuncia: “In arrivo un milione di euro”

Proprio ieri il sindaco Nicola Pirozzi ha annunciato lo stanziamento di un milione di euro per il palazzetto. Si tratta di fondi del dipartimento dello sport per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione della struttura di via Casacelle. Oltre a ciò sarà anche adeguato il campo da calcio alle regole della Figc.

‌“Questo è stato possibile grazie al lavoro dell’ufficio PNRR che con impegno e dedizione ha lavorato per raggiungere questo obiettivo fortemente voluto dall’amministrazione Pirozzi e in particolar modo dal Consigliere Francesco Cacciapuoti”, ha commentato il primo cittadino. Intanto, nell’attesa di tutte le procedure burocratiche e dell’avvio dei lavori i ragazzi saranno ancora costretti ad allenarsi tra infiltrazioni e degrado.