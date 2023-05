La Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania ha un nuovo Comandante, si tratta del Maresciallo Giuseppe Liguori.

Giugliano, il maresciallo Liguori è il nuovo comandante della Sezione Radiomobile

Il sottufficiale ha prestato servizio alla Sezione Operativa per oltre vent’anni, distinguendosi per aver condotto le principali attività di polizia giudiziaria nell’area giuglianese e non solo.

Protagonista nell’aver partecipato alle più brillanti operazioni contro il crimine organizzato, all’arresto di numerosi latitanti ed al sequestro di innumerevoli partite di droga e armi, si è conquistato sul campo la bellezza di 15 encomi.

Nel nuovo incarico, il Comandante Liguori, insieme ai suoi uomini, garantirà il controllo del territorio, i servizi di pronto intervento e la prossimità al Cittadino in tutta l’area ricadente nella competenza della Compagnia di Giugliano.