“Un paese ricco di playground! Parliamo del nostro paese, si Giugliano, dove si stanno realizzando ben 7 playground dislocati in diverse zone! Via Camposcino

Piazza Gramsci, Via Nuova Arco Sant’Antonio, Via Antica Giardini, Via Ripuaria, Via Scipione L’Africano , Via Epitaffio.”

“L’amministrazione Pirozzi è molto interessata a rendere il paese più adatto ai bambini e non solo – come sostiene il Consigliere comunale e Presidente della IV commissione consiliare Stefano Palma – creare punti di incontro per i più piccoli è davvero fondamentale per fare in modo che la nostra città diventi più popolata, più vissuta e permettetemi anche un po’ più green. Gli spazi attrezzati sono una risorsa per il paese e come amministrazione ne siamo convinti per questo abbiamo investito tanto ma questa volta non in denaro bensì solo in duro lavoro e passione”.

Il Consigliere ci tiene a precisare che i parchi verranno realizzati interamente con fondi regionali , quindi a costo zero per le casse comunali! Su questo continua dicendo:”le persone competenti in politica servono proprio a questo, non basta avere buone idee, bisogna anche saperle rendere possibili, reali, affrontando e superando tutte le problematiche economiche e burocratiche esistenti”.

“I playground saranno realizzati tutti entro fine anno! Saranno il regalo di Natale che l’amministrazione fa a tutti i bambini e a tutti i cittadini di Giugliano e non solo, di tutti gli altri paesi limitrofi. Gli spazi aperti attrezzati sono una vera risorsa per il paese e noi ci crediamo”

Il consigliere conclude con un appello, invitando tutti i cittadini ad avere rispetto e senso civico per le cose e per le persone: “la città è di tutti, come gli spazi che stiamo creando, fatene buon uso”.

COMUNICATO STAMPA