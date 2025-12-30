Giugliano: il caso dell’audio resta fuori dal consiglio comunale, via libera alla variante di via Del Mare

Nelle ultime settimane, a Giugliano, negli ambienti della politica non si è parlato d’altro. Un altro corvo, un fake sui social, ha diffuso un audio spacciato per un messaggio WhatsApp in cui il presidente di commissione Salvatore D’Agostino, della lista Giugliano Democratica, secondo quanto riportato nell’audio, parlerebbe di un posto di lavoro per assistere i Rom.

Il caso, sollevato da media nazionali di destra e da ambienti della Lega, sembrava poter essere oggetto di confronto e di chiarimento tra le forze politiche, ma invece ieri nessuno ha sollevato la questione in consiglio comunale. Chiariamo: non ci sono né prove né certezze che l’audio sia originale e non era all’ordine del giorno alcun punto sul tema. Ma in molti si aspettavano scintille e fuochi d’artificio.

Intanto la maggioranza, nella giornata di ieri, ha portato a casa la variante urbanistica per il progetto di via Del Mare e un tassello burocratico per procedere con i fondi Prius: 21 milioni di euro in arrivo da Regione ed Europa che potrebbero cambiare il volto della città.