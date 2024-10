Giugliano, "Gualu" amplia gli spazi: oggi il party in corso Campano

Nuovi spazi, nuove esperienze, stessa passione per il benessere! Gualu annuncia l’ampliamento del salone, un luogo dove ogni dettaglio è pensato per far vivere un’esperienza unica. Stasera 25 ottobre, dalle 17.30 alle 20.00, si da il via ad nuovo capitolo.

Ad annunciarlo la titolare:“Scoprirete sorprese esclusive e gadget speciali, pensati per rendere la vostra visita davvero indimenticabile. Entrando nel nostro rinnovato salone, vi troverete immersi in nuovi spazi che parlano di benessere e relax. Ogni angolo è stato progettato per coccolarvi e farvi sentire a casa, in un ambiente dove la vostra bellezza è al centro di tutto – poi continua – questo progetto rappresenta un modo nuovo di pensare e vivere il prendersi cura di sé. Non è solo estetica, è un viaggio di benessere, di amore per se stessi, di ascolto e armonia. Perché crediamo fermamente che ogni donna meriti di sentirsi bella, forte e serena, non solo davanti allo specchio, ma anche dentro di sé. E per rendere la vostra serata ancora più speciale, nel nostro angolo bar in collaborazione con Heitiki Bar, potrete gustare 2 cocktail speciali, realizzati con amore e creatività per il nostro brand. Ogni sorso sarà un invito a brindare al vostro benessere, perché meritate di sentirvi straordinarie. Vi Aspettiamo in corso Campano 558″