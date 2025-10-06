Logoteleclubitalia

Giugliano, grande successo per la Festa di San Francesco al convento dei Monaci

Giugliano, grande successo per la Festa di San Francesco al convento dei Monaci
Banner Union2 Sito

La Festa di San Francesco del 2025, celebrata presso il Convento dei monaci a Giugliano, ha riscosso un grande successo, attirando una folta partecipazione della comunità locale. I festeggiamenti si sono svolti dal 2 al 5 ottobre, con un programma ricco di momenti religiosi, culturali e di condivisione.

Giugliano, grande successo per la Festa di San Francesco al convento dei Monaci

 

Il cuore delle celebrazioni è stato il triduo di preparazione, che ha accompagnato i fedeli fino al culmine della festa. Sabato 4 ottobre, la messa solenne ha rappresentato un momento di profonda spiritualità. Durante la processione, il sacerdote ha ricordato le parole di San Francesco: “Pace e bene”, invitando i presenti a riscoprire la figura di Francesco e, attraverso di lui, quella di Gesù nella propria vita.

La serata si è conclusa con una processione per la pace e uno spettacolo di fuochi pirotecnici, che ha illuminato il cielo di Giugliano. Domenica 5 ottobre, i festeggiamenti hanno continuato con la tradizionale Sagra del Panino, un momento di gioia e condivisione che ha coinvolto grandi e piccoli.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto