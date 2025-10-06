La Festa di San Francesco del 2025, celebrata presso il Convento dei monaci a Giugliano, ha riscosso un grande successo, attirando una folta partecipazione della comunità locale. I festeggiamenti si sono svolti dal 2 al 5 ottobre, con un programma ricco di momenti religiosi, culturali e di condivisione.

Giugliano, grande successo per la Festa di San Francesco al convento dei Monaci

Il cuore delle celebrazioni è stato il triduo di preparazione, che ha accompagnato i fedeli fino al culmine della festa. Sabato 4 ottobre, la messa solenne ha rappresentato un momento di profonda spiritualità. Durante la processione, il sacerdote ha ricordato le parole di San Francesco: “Pace e bene”, invitando i presenti a riscoprire la figura di Francesco e, attraverso di lui, quella di Gesù nella propria vita.

La serata si è conclusa con una processione per la pace e uno spettacolo di fuochi pirotecnici, che ha illuminato il cielo di Giugliano. Domenica 5 ottobre, i festeggiamenti hanno continuato con la tradizionale Sagra del Panino, un momento di gioia e condivisione che ha coinvolto grandi e piccoli.