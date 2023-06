Ancora un evento ha animato le serate estive al Liguori Garden di via Antica Giardini a Giugliano. Sabato, “Sunset in the Garden“, organizzato in collaborazione con Radio TopClass, ha trasformato il giardino in un’oasi di ritmo e divertimento, accogliendo gli amanti della buona musica e dei cocktail.

A partire dalle 20:00, il pubblico si è immerso in un mix eclettico di generi musicali, dal chillout alla nu-disco, grazie alla selezione musicale di Paolo Viparelli, uno dei più noti DJ della scena locale.

La varietà di cocktail offerta ha soddisfatto anche i palati più esigenti. Tra le specialità della serata spiccava l’inconfondibile Hugo Spritz, un mix fresco e profumato a base di prosecco, sciroppo di sambuco, soda e foglie di menta.

Con il suo ampio spazio all’aperto e la cura per i dettagli, Liguori Garden si conferma la cornice perfetta per passare serate estive in spensieratezza ma anche celebrare occasioni speciali. Aperto ogni giorno da mattina a sera, offrirà nel corso dei weekend di questa estate ancora tante sorprese.