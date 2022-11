GIUGLIANO. Hanno cosparso l’ingresso del negozio di benzina e poi gli hanno dato fuoco. E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì in un negozio di via Aniello Palumbo a Giugliano. L’attività presa di mira da malviventi è Olipama, che si occupa di vendita e manutenzione di attrezzature informatiche.

Negozio dato alle fiamme a Giugliano

Nella notte dei balordi, stando a una prima ricostruzione, hanno gettato liquido infiammabile sotto la saracinesca e dunque all’ingresso dell’attività commerciale e poi hanno appiccato l’incendio prima di darsi alla fuga. Per fortuna dopo poco si è trovato a passare di lì un uomo che ha immediatamente allertato i vigili del fuoco che hanno prontamente spento l’incendio. Le fiamme hanno raggiunto l’ingresso dell’attività bruciando alcuni prodotti e creando una serie di danni ma essendo stati allertati tempestivamente i vigili del fuoco si è evitato che l’intero negozio andasse a fuoco.

Sul caso ci sono indagini in corso per risalire all’identità dei balordi che volevano incendiare lo storico negozio. Non è ancora chiaro se si tratti di un’intimidazione a scopo estorsivo o altro. Utili potrebbero essere immagini di sistemi di videosorveglianza privati presenti nei dintorni.