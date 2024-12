Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli Nord ha accolto le istanze degli avvocati Paolo De Angelis e Luigi Poziello, disponendo la revoca degli arresti domiciliari per quattro dipendenti della Teknoservice.

Giugliano, furto di metalli nell’isola ecologica: revocati domiciliari per i 4 dipendenti “infedeli”

I lavoratori, Gennaro Fusco, Francesco Guarino, Francesco Melodia e Pasquale Ferraro, erano accusati di peculato per aver sottratto rifiuti dall’isola ecologica di Via Selva Piccola a Giugliano.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, avevano portato all’arresto dei quattro dipendenti, insieme a due acquirenti, con l’accusa di aver rubato metalli destinati all’isola ecologica per rivenderli illegalmente. Gli investigatori avevano installato telecamere in via Selva Piccola, documentando il modus operandi del gruppo.

In seguito alle richieste dei legali difensori, il GIP ha deciso di revocare la misura cautelare degli arresti domiciliari, rimettendo in libertà i quattro dipendenti senza alcun obbligo. La decisione è stata presa considerando gli elementi presentati dalla difesa e l’evoluzione delle indagini.

La Teknoservice, azienda torinese operante nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi del caso e le eventuali conseguenze per i dipendenti coinvolti.