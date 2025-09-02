Momenti apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 2 settembre, lungo la Circumvallazione Esterna, in direzione Lago Patria, poco dopo la rotonda dell’ex Auchan di Giugliano. Una perdita di gas proveniente dall’asfalto ha costretto le autorità a intervenire con urgenza.

Giugliano, fuga di gas sulla circumvallazione esterna: strada chiusa al traffico

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della Polizia Locale, che hanno interdetto l’area al traffico veicolare per garantire la sicurezza. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di verifica della condotta danneggiata.

La chiusura ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti segnalati nei pressi della zona interessata. Al momento non si registrano registrano feriti né abitazione sgomberate.