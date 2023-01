Sono arrivati i risultati dell’autopsia eseguita sulla salma di Angela Brandi, la 24enne di Giugliano morta poche ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Si tratterebbe di uno shock emorragico polmonare, questo spiegherebbe le perdite copiose di sangue dalla bocca e dal naso durante quelle ore convulse prima del decesso.

Giugliano, eseguita autopsia su Angela Brandi: così è morta la 24enne

L’emorragia polmonare può comportare infatti un danno a carico dei piccoli vasi che irrorano i polmoni, causando un accumulo di sangue nelle piccole sacche aeree. Nelle scorse ore i Carabinieri hanno ascoltato i sanitari del Santa Maria delle Grazie, i familiari della vittima e altri testimoni per ricostruire nel dettaglio i fatti. Già acquisita e messa a disposizione degli inquirenti la cartella clinica della giovane.

Nei giorni scorsi la direzione generale dell’ospedale ha dato la propria versione dell’accaduto: la giovane, giunta nel pomeriggio al pronto soccorso, era stata visitata e dimessa da un otorinolaringoiatra che le aveva riscontrato epistassi nasale prodotta da una varice. Dopo poche ore la paziente era stata colta da malore e riaccompagnata nel pronto soccorso, dove ha subito un fatale arresto cardiaco.

La famiglia, che ha sporto denuncia inducendo la magistratura ad aprire un’inchiesta, continua a chiedere risposte. Angela poteva salvarsi? Perché è stata dimessa? Una vicenda dai diversi punti oscuri. Al momento risulterebbero indagati due medici e dovranno rispondere di omicidio colposo. Adesso le indagini faranno luce sulle responsabilità e fugheranno tutti i dubbi su cui i familiari non riescono ancora a darsi una risposta.

I funerali

Dopo l’esame autoptico, la salma è stata restituita ai familiari per dare degna sepoltura alla giovane. Ieri mattina, infatti, si sono svolti i funerali nella chiesa di San Luca a Varcaturo Striscioni, fiori, il suo peluche preferito, maglie con la sua foto ad omaggiare Angela per porle l’ultimo saluto. Un dolore immenso quello della famiglia che a gran voce e attraverso i nostri microfoni chiede giustizia per una morte che forse si poteva evitare.