Giugliano. Sarà un’Epifania all’insegna della solidarietà e del divertimento al Parco Commerciale “Grande Sud” a Giugliano. Sul fronte della solidarietà l’Associazione N’Azione Napoletana ONLUS, da sempre opera sul nostro territorio a favore dei ceti meno abbienti e a difesa delle nostre tradizioni e promuove l’iniziativa “La befana della solidarietà” giunta alla diociottesima edizione. Si donano giocattoli, calze e un sorriso ai bambini meno fortunati.

Il 5 gennaio dalle ore 16.30, con i responsabili della parrocchia San Marco Evangelista di Camposcino, della Casa Famiglia Istituto Coop.Sociale la Famiglia al Centro e delegato degli Uffici Sociali del Comune di Giugliano, avrà luogo la consegna dei giocattoli nella galleria del centro commerciale, unitamente alle attività di animazione.

Regali per la parrocchia e per la casa famiglia, calze e giocattoli della Befana e merenda per i bambini e l’attività di animazione presso la piazzetta Basile del Centro Commerciale.

Il 6 gennaio avrà luogo la grande festa della Befana con animazione a tema con le befanine, truccabimbi e baby dance in piazzetta Basile dalle 10,00 alle 13,00

Alle 18,30 avrà luogo la tombolata napoletana con Luisa e Floriana da Sex and Sud di Made in Sud e con Francesco Viglietti. Premi dall’ambo alla tombola con cesto e gift card.