Rivoluzione in Italia Viva a Giugliano. Ieri l’arrivo di Maria Elena Boschi in consiglio regionale è stata anche l’occasione per ufficializzare il passaggio al partito di Renzi dei due consiglieri di minoranza Luigi Sequino e Paolo Conte.

Qualche settimana fa a lasciare Italia viva fu il più votato della lista alle ultime elezioni amministrative, Francesco Iovinella. Il partito a livello regionale e provinciale prova dunque con questi nuovi ingressi a ridare linfa all’attività politica e ha nominato anche un nuovo coordinatore cittadino. Si tratta dell’architetto Felice Galluccio che qualche settimana fa ha lasciato il direttivo di Azione in contrasto con le ultime scelte del partito a livello locale.