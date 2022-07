Per puntare in alto bisogna sognare e per sognare bisogna puntare in alto. Questa la scritta che accoglie i clienti del nuovo Barber shop di Corso Campano 321, alle spalle chiesa dell’annunziata a Giugliano. A sognare e a puntare in alto è stato Enrico Ferrara che, nonostante la giovane età, ha accumulato anni di esperienza con professionisti del settore ed è ora pronto a cominciare un’avventura in proprio. Professionalità e innovazione le linee che intende seguire

Il locale – moderno, spazioso ed elegante – è stato pensato nei minimi dettagli perché sostiene Enrico il cliente possa sentirsi coccolato dall’inizio alla fine. Grande attenzione naturalmente è stata data alla linea dei prodotti che verranno usati nei trattamenti. L’obiettivo è continuare a soddisfare le esigenze di tutti

All’inaugurazione, che si è avuta nella serata di ieri, hanno partecipato amici, parenti e vecchi clienti. Tutti pronti a scommettere sul talento di Enrico.