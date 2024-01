GIUGLIANO. Un enorme cumulo di pneumatici è stato sversato a Lago Patria. La denuncia arriva da alcuni attivisti che, perlustrando la zona, hanno fatto l’amara scoperta.

In una traversa isolata della frazione di Giugliano, a pochi passi da Ponte Riccio, sono stati gettati rifiuti di ogni genere ma ciò che balza all’occhio è la presenza di decine e decine di pneumatici.

Pneumatici sversati a Lago Patria

Non si tratta certo dell’abbandono di un singolo cittadino vista la quantità ma presumibilmente di titolari di attività che invece di smaltire regolarmente questi copertoni hanno pensato di abbandonarli in strada. E questo fa presagire anche che potrebbero essere a breve dati alle fiamme, scatenando un enorme rogo tossico. Oltre alle gomme di auto e camion, non mancano scarti di edilizia, tessuti, vecchio arredamento e qualsiasi altro tipo di rifiuto.

“Siamo cittadini attivi con la morte civile nel cuore – commenta Raffaele Pacilio, avvocato attivista che ha denunciato lo sversamento -. Difficile rendersi conto che siamo impotenti, stiamo denunciando tutto alle autorità” ha detto Pacilio dopo il sopralluogo sia a Lago Patria sia nei pressi di Taverna del Re dove anche lì ci sono distese di centinaia di metri di rifiuti di ogni genere.