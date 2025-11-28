Giugliano, ennesimo raid al mercato ortofrutticolo: sfondato il cancello di ingresso

Hanno sfondato il cancello di ingresso del Mercato Ortofrutticolo di Giugliano e si sono introdotti all’interno. Questa notte, i ladri sono entrati di nuovo in azione nella struttura mercatale di via Santa Maria a Cubito, già oggetto in passato di furti e incursioni criminali.

Al momento non è ignota l’entità del bottino. I malviventi non avrebbero portato via nulla, forse messi in fuga dall’arrivo delle forze dell’ordine. Sono in corso dei lavori di restyling della strada e non è escluso che l’obiettivo fossero i macchinari e le attrezzature presenti sul posto, come già accaduto in passato. I concessionari del Mog lamentano da tempo l’assenza di controlli e di vigilanza.