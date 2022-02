Auto, abitazioni ed attività commerciali. Sono ancora scatenati i ladri a Giugliano, un’emergenza che va avanti da diversi mesi. Gli ultimi casi hanno riacceso ancora di più il dibattito. Dopo la raccolta firme partita in fascia costiera per i continui furti (sia nelle abitazioni che per i finestrini rotti per rubare nelle auto), nei giorni scorsi a far aumentare la preoccupazione dei cittadini ci sono stati anche i casi dei ladri sulle impalcature, tra piazza Gramsci e via Veneto, e la violenta rapina al distributore di via Oasi Sacro Cuore.

Giugliano, l’escalation di violenza

Per il raid da Energas è ancora caccia alla baby gang, composta da tre giovanissimi, che ha picchiato e derubato il benzinaio, oltre a minacciare il titolare dell’attività con una pistola. Sul tema sicurezza, Fratelli d’Italia chiede un incontro all’amministrazione comunale. “I recenti episodi – dice Emanuele Bifaro, coordinare del partito di Giorgia Meloni a Giugliano – confermano l’escalation di violenza. A ciò si aggiunge anche la quesitone delle baby gang che soprattutto nel week end imperversano nel centro cittadino, impaurendo cittadini e commercianti”.

“Fratelli d’Italia – continua Bifaro – chiede più sicurezza. L’ha fatto nei giorni scorsi con un manifesto e chiede impegni forti all’amministrazione comunale. E’ grave che una città come Giugliano, 130mila abitanti, ad oggi e da circa 3 mesi non ha un comandante della Polizia Municipale. Chiederemo quindi nei prossimi giorni un incontro al sindaco, affinché si possa porre il problema sicurezza come uno dei principali nell’agenda di governo della città e sicuramente Fratelli d’Italia – conclude il coordinatore cittadino – farà la sua parte”.