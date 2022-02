Sono esasperati i residenti del litorale giuglianese. Licola, Varcaturo e Lago Patria nelle ultime settimane sono prese d’assalto dai malviventi. E sta diventando complicato vivere pienamente, senza la preoccupazione che qualcuno possa entrare in casa per rubare. C’è poi qualche commerciante che vuole esprimersi ma ci chiede di non apparire in video per paura di ulteriori ritorsioni.

Una signora ci racconta la tremenda esperienza di essere seguita. Per questo i residenti si sono organizzati in un comitato con una raccolta firme per sensibilizzare le istituzioni su un fenomeno che col tempo non tende ad attenuarsi ma sembra stia dilagando. Al loro fianco, anche il consigliere comunale Luigi Guarino.

VIDEO: