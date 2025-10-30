Giugliano, è “torrone-show” da Sweet Chocolate della pastry chef Maria De Vito

Giugliano. Preparate le papille gustative: è ufficialmente il periodo del torrone. Un dolce che sa di festa e tradizione. E in questo momento clou, c’è un laboratorio che sta lavorando senza sosta per rendere le giornate ancora più dolci. Parliamo di Sweet Chocolate in via San Vito a Giugliano, la fucina di delizie guidata dalla pastry chef Maria De Vito.

Dimenticate il classico torrone, perché qui l’innovazione incontra la golosità in una gamma di gusti che faranno girare la testa: un vero e proprio torrone-show.

Il menù è una tentazione continua: si va dai capisaldi come il classico Fondente con nocciole e il sublime Nocciola Pura al più romantico Bacio. Poi, si entra nel vivo delle sorprese con i gusti ispirati ai cioccolatini e alle merende più amate: Kinder, Raffaello, Bueno, Frutti di Bosco, Pan di Stelle, Oreo e persino Smarties.

Non mancano le chicche originali: Caramello, Pistacchio, l’intrigante Croccante all’Amarena, il biscotto iconico nel gusto Lotus e, per i palati più esigenti, la sorpresa del torrone a Cassata. Insomma, se cercate il torrone giusto per fare un figurone o semplicemente per affondare i denti nella felicità, sapete dove andare.