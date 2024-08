Due tentativi di furto di rame allo stadio De Cristofaro di Giugliano in due giorni. Caccia a una banda di ladri che si aggira a bordo di una Fiat Punto.

Giugliano, due tentativi di furto di rame allo stadio De Cristofaro

I malviventi sono entrati in azione alle ore 22 del 4 agosto e alle ore 9 del 5 agosto. Avrebbero scavalcato e poi provato a scassinare la centralina dell’impianto elettrico per tirare fuori i cavi e asportare il rame.

I balordi però andati via, in entrambe le circostanze, a mani vuote. Non si perché non abbiano portato a termine il colpo. La loro auto è stata però immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. A presidio della struttura sportiva c’è la Union Security.